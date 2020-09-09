Почему деньги из Covid-фонда идут на дороги: ответ президента

Много средств потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам. Фото: unsplash.com

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с Covid-19 потратили не более 20% средств. Деньги выделяли в том числе и на важные инфраструктурные объекты - дороги, ведущие в больницы или школы.

"Из Covid-фонда забирались средства из других программ, чтобы мы были спокойны. Некоторые вещи, которые будут связаны по крайней мере с больницами, другими программами, мы будем понемногу открывать", - говорит Зеленский.

Он объяснил, почему деньги из Covid-фонда выделяли на инфраструктуру, пишет "Интерфакс-Украина".

"Например, в некоторые больницы нужно доехать. Много средств потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или к школам, и это нужно делать", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деньги, предназначенные для субсидий, отдадут на ремонт дорог

Зеленский также отметил, что ежемесячно из Covid-фонда тратятся миллиарды на поддержку украинских граждан, пенсионеров, людей, которые не получают зарплату.

"На государственных предприятиях в период Covid люди получают зарплату тогда, когда все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", - отметил он.

По состоянию на начало июля, только 15% средств, которые уже были выделены из Фонда для борьбы с коронавирусом, пошли на медицинскую отрасль. Верховная Рада в июне позволила использовать средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог. На это планируется выделить 35 млрд грн, около 5,8 млрд грн уже распределили.