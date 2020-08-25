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вторник, 25 августа 2020 11:55

Почему цены на хлеб существенно вырастут: мнение эксперта

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Почему цены на хлеб существенно вырастут: мнение эксперта
В Украине большинство продуктов уже стоит дороже, чем в Европе. Фото: pixabay.com

Хлеб в 2020-2021 годах продолжит дорожать из-за роста мировой стоимости зерна.

"Все продукты питания исчерпали потенциал роста, но цена на хлеб в этом году росла быстрее, чем потребительская инфляция. В 2021 году его цена вырастет больше, чем на другие продукты питания", - отметил председатель Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как отметил эксперт, в Украине большинство продуктов уже стоит дороже, чем в Европе. По его словам, если такая тенденция будет продолжаться, отечественные продукты будут заменяться импортными. Но с молочными продуктами и хлебом это невозможно, говорится в эфире телеканала "Украина 24".

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"В этом году мы уже видели рост мировой стоимости зерна, а цена на хлеб так быстро не росла. Мы увидели два скачки на мировом рынке, а в Украине это не отразилось. Цена будет подтягиваться постепенно в течение следующего года", - сказал Дорошенко.

Зато борщевой набор подешевел. В июле его цена упала на 15%. Сейчас средняя стоимость моркови составляет 8 грн/кг, а картофеля - 5 грн/кг.

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