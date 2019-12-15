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воскресенье, 15 декабря 2019 12:50

Почему цена на газ не упадет

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Почему цена на газ не упадет
Украина могла бы экспортировать газ. Фото: lmn.in.ua

Рост собственной добычи и повышения уровня энергоэффективности могло бы уменьшить цену газа для населения.

Об этом в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать.

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"И вопрос цены на газ уже не могл бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - написал Витренко.

В декабре газ для населения подешевел на 13% по сравнению с ценой в ноябре. Бытовым потребителям придется заплатить 4277 грн за тысячу "кубов" газа. Цена не учитывает налогов и расходов на транспортировку.

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