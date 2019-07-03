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среда, 03 июля 2019 10:39

Почему бензин подорожает

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Почему бензин подорожает
По новым правилам, все кто хранит и продает топливо, должны получить лицензию. Фото: ua.all.biz

С 1 июля в Украине начали реформу системы контроля оборота горючего.

Это может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, так и на цены, пишет "Сегодня".

По новым правилам, все кто хранит и продает топливо, должны получить лицензию.

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Это должно уменьшить долю "серого" рынка. По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, 20% дизеля и 50% автогаза в стране продаются нелегально.

Нововведение касается и агросектора, который закупает дизтопливо в больших объемах. Все, кто получит лицензию, будут находиться в базе фискальных служб, и можно будет легко проверить, легальная АЗС или нет. Кроме этого, на нефтебазах установят акцизные счетчики по выдаче топлива, то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов.

"Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого незаметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и привести к росту цен. В крупных городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы. В ходе легализации рынка заправочных станций может стать меньше, и это будет иметь соответствующие последствия", - рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Дороже всего дизтопливо и автогаз продают во Львовской области. Бензин - в Ивано-Франковской.

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Сейчас вы читаете новость «Почему бензин подорожает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
03
июля

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