Победа в Берлине: как в Украине отреагировали на решение Германии относительно "Северного потока-2"

Немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства Евросоюза. Фото: gazprom.ru

Украина одержала большую победу в Берлине. Так прокомментировал решение Федерального сетевого агентства Германии посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС. Даже если теперь судьбу Nord Stream 2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность", - написал в Twitter Мельник.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение доказывает, что правила ЕС едины для всех.

"Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - подчеркнул премьер.

Обновленная Газовая директива ЕС распространяет на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне страны ЕС, нормы Третьего энергопакета ЕС. Они обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Такие правила позволяют Еврокомиссии внедрять эффективный административный контроль над поставками энергоносителей на рынок ЕС.