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четверг, 19 августа 2021 17:01

Спецтема: 30 лет независимости

"По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией" - экономист

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&quot;По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией&quot; - экономист
Экономист, преподаватель Каразинский школы бизнеса Сергей Беренда: "Надо довести до конца земельную реформу. Предложить дешевые кредиты малому и среднему фермеру, чтобы он мог выкупить землю". Фото: предоставил Сергей Беренда

За годы Независимости состоялся переход от командно-административного устройства к рыночной экономике. Это включает в себя огромный пласт. В частности, институции, отвечающие за экономику. Важнейшая из которых частная собственность на средства производства. К тому же - новая ментальность, появление класса предпринимателей, приватизация, открытие рынка земли. Еще одно достижение Украины - стабильная финансовая система со своей валютой, рассказал Gazeta.ua Сергей Беренда, экономист, преподаватель Каразинский школы бизнеса.

Назовите самые большие проблемы за последние 30 лет?

Коррупция во время приватизации. Значительное количество заводов новые владельцы просто порезали на металл. Коррупция преследует и госзакупки. Не спасают даже тендеры. Как результат, Украина скоро станет одной из самых дорогих стран мира. У нас фантастические цены на недвижимость, ремонт дорог.

Все это на тему доверия. На первый взгляд - неэкономичная категория. Но она определяет все, в том числе размер грязных денег. Если люди не доверяют государству, то живут одним днем. А значит и воруют больше.

Еще один минус - теневая экономика. Не сама по себе, а ее размер. В отдельных отраслях она равна официальном производству. И здесь снова возникает вопрос доверия и коррупции. Когда законно нельзя вести дела, люди ныряют в тень.

Что происходит сейчас?

В Украине не хватает профессиональных госуправленцев. Есть небольшой экономический рост. Ситуация разнонаправленная в различных отраслях. Экспортеры хорошо себя чувствуют - сельское хозяйство, агропром. Хотя укрепление гривны им не на руку. Но это тактические вещи. Не хватает технологий, управленческого опыта, особенно в международной среде. И, как всегда, инвестиций.

У нас остается несколько олигополий, которые сговариваются между собой и задирают цены. Антимонопольный комитет делает вид, что ничего не происходит. Только периодически рассказывает, как кошмарят трейдеров бензина и те на месяц снижают цену. А тем временем рост цен на металл внутри страны просто фантастический. Как это может быть? Мы же самый большой его производитель. По бытовой технике ситуация обратная: импортная продукция, как правило серая, налоги не уплачиваются. В результате украинские цены на нее ниже, чем в стране-производителе. А значит, у национального производителя в этой сфере шансов ноль. Открывать производство - путь к разорению.

Что с развитием бизнеса в Украине? Чего не хватает предпринимателям?

Нет потока инвестиций - ни внутренних, ни иностранных. Главный фактор - война. Северный сосед делает все, чтобы у нас не было стабильности. Часто приводят пример Израиля, как воюющей страны. Но там изначально был переселенческий капитализм. А в Украине - нет. Там есть единство общества. У нас масса споров: по истории, куда двигаться.

Не хватает дешевых денег и дерегуляции, ответственности бизнеса. Часто он действует вопреки общественным интересам. Половина бизнесменов не платит налоги, но при этом любят рассуждать о плохих дорогах.

Важно использовать зарубежный опыт. Но 80% граждан никогда не были за границей.

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Как изменилось благосостояние украинцев?

Если брать в денежном измерении, то сейчас мы вернулись к докризисному 2013 году. После чего начался рост. С 1991 годом экономическую ситуацию сравнивать некорректно. Лучше с другими странами. Скажем, по уровню доходов мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией. Оцениваем качество жизни: количество автомобилей на душу населения, уровень безопасности, экология, медицинское обслуживание. При этом существует огромная дифференциация между городом и селом. Особенно, если брать города-миллионники. Это просто пропасть. Некоторые регионы вымирают: денег не заработаешь, дорог нет.

Какие ключевые реформы нужны в ближайшие годы?

Нужно завершить судебную реформу. Любой бизнес, в том числе иностранный, без гарантий своих инвестиций к нам не придет. Надо довести до конца земельную реформу, как это было задумано. В частности, предложить дешевые кредиты малому и среднему фермеру, чтобы он мог выкупить землю. Готовы ли к этому банки - большой вопрос.

Сами украинцы очень инертны. Есть большие патерналистские ожидания, надежда на государство. Вместо этого нужно формировать предпринимательскую ментальность. Более активно агитировать за предпринимательство, рекламировать положительный опыт. Начать с обучения элементарным вещам: как открыть бизнес, какие есть варианты? Нужны бесплатные курсы, онлайн-программы, выездные семинары при поддержке государства.

Экономические перспективы Украины в мире - на кого ориентироваться?

Для выхода в высшую экономическую лигу понадобится лет 20. Пока занимаем в мировой экономике полпроцента, а может и меньше. Хорошие перспективы в IT и агропрома. Какой то отечественный завод хвастался, что поставляет металл на немецкий автомобильный завод. Это хорошо. А где украинские автомобили или хотя бы запчасти? Да, мы влияем на металлургический рынок своим объемом производства. Но, кроме металла, нужна металлообработка и машиностроение, чтобы продавать дороже продукт.

Нужно заниматься последовательным развитием экономики. В Южной Корее была похожая ситуация: олигархи возглавляли страну. Они начинали с того же металла и простых производств. А теперь видим мировых лидеров, которые диверсифицировали свои мощности. У нас этого не происходит.

То же самое в агропроме. Сейчас все зерно стекается в порты и продается за границу. А муку нельзя производить? Иностранные компании видят нас как сырьевой придаток, не больше. Значит слово за государством. У нас только недавно появились кредитно-экспортные агентства, позволяющие предпринимателям пробиваться на иностранные рынки.

На мой взгляд, Украине нужна социально-ориентированная рыночная экономика. Варианты - от Израиля до Франции и Германии. Скандинавское социальное равенство нам не подходит, потому что украинское общество не сплоченное.

Как улучшить наши позиции?

Надо ежедневно формировать предпринимательский мировоззрение у граждан на всех этапах. Это базовая вещь, без которой все теряет смысл. Часто приходится слышать вопрос: "Куда вкладывать деньги?" Отвечаю - в людей, развитие предпринимательских способностей. Делать все от повышения финансовой грамотности до бизнес-инкубаторов. Человек пришел с идеей - государство дает ресурсы под символический процент. Об этом у нас много говорят, но реально мало что делается.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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