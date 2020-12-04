Платежные карты в Украине могут стать платными

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 432
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1053
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1368
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 243
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 666
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5148
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
8
10
4
9
9
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 549
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 666
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 297
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5148
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 396
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 15:13

Платежные карты в Украине могут стать платными

  Комментировать
Платежные карты в Украине могут стать платными
В Украине больше 10 млн дебетовых карт являются бесплатными. Фото: pixabay.com

В случае принятия Верховной Радой законопроекта №4178 или №4178-1 все платежные карты в Украине могут стать платными.

Эти проекты предусматривают снижение комиссии за эквайринг в 0,5-1,4%, а комиссии интерчейндж - до 0,3-0,9%. В странах Евросоюза после снижения последней комиссии исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания карточек, рассказывает Лига.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась первая универсальная кредитная карта

Сейчас в европейских странах каждый взаимодействие с банком - наличное или безналичное - стоит денег. В Украине - больше 10 млн дебетовых карт являются бесплатными.

Заготовка платежной карточки стоит 36-50 грн, в зависимости от производителя. Каждый раз, получая карту, гражданин должен будет заплатить эти 50 грн. Если потерял карточку - еще 50 грн. С учетом необходимости обработки, доставки, обслуживания пластиковой заготовки платежная карта в Украине может стоить от 100 грн.

Депутаты в октябре подали законопроекты № 4178 и № 4178-1, которыми предлагается снизить комиссию за эквайринг и интерчейндж. Падение этой комиссии может заставить банкиров уйти из розничных сетей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Платежные карты в Украине могут стать платными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Появилась первая универсальная кредитная карта

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 18396
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 11646
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 10737
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7938
&quot;Саши и Жени больше нет&quot; - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
3
 Просмотров: 6147
Экономика
Сфальсифицировал 72 банковские карты: задержали мошенника, который похищал данные украинцев
Сфальсифицировал 72 банковские карты: задержали мошенника, который похищал данные украинцев Просмотров: 45
Полисы автогражданки: сколько придется заплатить за отсутствие страховки
Полисы автогражданки: сколько придется заплатить за отсутствие страховки Просмотров: 162
Итоги черной пятницы: украинцы установили рекорд покупок в рассрочку
Итоги черной пятницы: украинцы установили рекорд покупок в рассрочку Просмотров: 72
Рада планирует повысить штрафы для пешеходов-нарушителей в ночное время
Рада планирует повысить штрафы для пешеходов-нарушителей в ночное время Просмотров: 99
Поддержка бизнеса: кому спишут налоговые долги
Поддержка бизнеса: кому спишут налоговые долги Просмотров: 99
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 25654
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть