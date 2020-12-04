В Украине больше 10 млн дебетовых карт являются бесплатными. Фото: pixabay.com

В случае принятия Верховной Радой законопроекта №4178 или №4178-1 все платежные карты в Украине могут стать платными.

Эти проекты предусматривают снижение комиссии за эквайринг в 0,5-1,4%, а комиссии интерчейндж - до 0,3-0,9%. В странах Евросоюза после снижения последней комиссии исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания карточек, рассказывает Лига.

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Сейчас в европейских странах каждый взаимодействие с банком - наличное или безналичное - стоит денег. В Украине - больше 10 млн дебетовых карт являются бесплатными.

Заготовка платежной карточки стоит 36-50 грн, в зависимости от производителя. Каждый раз, получая карту, гражданин должен будет заплатить эти 50 грн. Если потерял карточку - еще 50 грн. С учетом необходимости обработки, доставки, обслуживания пластиковой заготовки платежная карта в Украине может стоить от 100 грн.

Депутаты в октябре подали законопроекты № 4178 и № 4178-1, которыми предлагается снизить комиссию за эквайринг и интерчейндж. Падение этой комиссии может заставить банкиров уйти из розничных сетей.