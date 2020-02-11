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вторник, 11 февраля 2020 17:53

Платежки за доставку газа могут пересчитать

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Платежки за доставку газа могут пересчитать
Меньшие счета за доставку газа в первую очередь могут получить новые потребители. Фото: Politeka

В Украине запланировали изменить методику расчета тарифа на доставку газа. Сейчас она несовершенна, поэтому потребителям приходится переплачивать.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг одобрила проект постановления "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем". Документ обнародовала на сайте для обсуждения.

Новым потребителям с газовой плитой за доставку газа предлагают платить по норме 39 куб. м в год. С газовой плитой и колонкой - 126 куб. м в год. Если домохозяйство использует газ комплексно, в том числе для отопления, считать будут 314 куб. м в год. Те, кто в январе получили квитанцию ​​за доставку газа в размере 120 грн и больше, будут платить в 5-6 раз меньше - на уровне 27 грн.

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"В Нацкомиссии сделали ошибку, объединив в одной платежке за доставку газа два разных платежа: за резервирование и за распределение газа. Это смешение и привело к росту недовольства и непониманию потребителей, особенно тех, кто проводил газ за свои деньги. Коттеджный городок или населенный пункт, жители которого заплатили полностью за газификацию, сейчас платят опять же полную сумму за распределение. Хотя это делать не обязаны. Должны оплатить только резервирование мощности", - говорит Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея", пишет ubr.ua.

С налогами, транспортировкой и наценкой газсбыта украинцы по новому методу расчета в январе заплатят 5,87 грн за куб. м. Правда, цена не учитывает платы за распределение. Она приходит отдельной платежкой. В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.

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