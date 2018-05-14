Пиар-акция Путина: эксперт объяснил, зачем в "дочку" Сбербанка вливают деньги

Российское финучреждение несмотря на санкции продолжает вести бизнес на территории Украины. Фото: Без Табу

Сбербанк России решил увеличить уставный капитал украинской "дочки" на 8,3 млрд грн или на 66,6% (до 20,8 млрд грн).

"Это не требование Нацбанка. Регулятор уже согласовывал продажу учреждения. Кроме того, отмечал, что российским банкам не следует работать в Украине. Сегодня ни один банк с иностранными инвестициями, кроме Сбербанка, не увеличивал свой капитал. Скорее всего, это пиар-акция России и Путина в частности. Сбербанк России увеличивает уставный капитал, чтобы показать, что деньги есть и он готов инвестировать", - рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Лупоносов.

По его словам, российское финучреждение несмотря на санкции продолжает вести бизнес на территории Украины.

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Сбербанк Украины - "дочка" российского государственного Сбербанка. Работает в Украине с июня 2001 года.

В Украине санкции против российских финучреждений ввели 23 марта 2017 года. Они касались пяти банков с российским капиталом: Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк, VS Bank. Последний в декабре прошлого года приобрела финансово-промышленная группа "ТАС" - одна из крупнейших в Украине. Санкции против финучреждений, которые остались, продлили еще на год.

19 марта 2018 года Нацбанк отказал АО "Паритет банк" (республика Беларусь) по покупке Сбербанка. Причина - несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины.