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суббота, 12 мая 2018 20:23

Национализировать российские банки не удастся - экономист

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Национализировать российские банки не удастся - экономист
Александр Охрименко: В случае принятия закона и конфискации имущества, российская сторона подаст в Европейский суд и выиграет его. ФОТО: KP.UA

В законопроекте Романа Зварыча не прописаны механизмы национализации российских банков и компании. Его задача - привлечь внимание общественности.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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"Вероятность, что законопроект примут, невелика, Зварыч вернулся в политику и очень хочет, чтобы его все видели (после парламентских выборов 2012 года Роман Зварыч отошел от публичной политики. 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его депутатом, поскольку парламент досрочно прекратил полномочия Валерия Пацкана. Во времена президентства Виктора Ющенко занимал должность министра юстиции. 2005-м выяснилось, что до назначения в правительство никогда не был профессором Колумбийского университета, не имел докторской степени, как это в указывалося в его биографии. - Gazeta.ua). Он не имеет влияния, чтобы заставить проголосовать за это фракцию Петра Порошенко или Народный фронт", - говорит он.

В законопроекте вообще нет механизма, как национализировать российские банки и компании, считает эксперт.

"Зварыч писал его очень быстро. Нет действующего законодательства конфискации имущества, это можно сделать только по решению суда. Если человек совершил преступление, можно провести конфискацию. То есть пришлось бы подать в суд на Путина", - считает эксперт.

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Украина может потребовать от России контрибуцию. Национализация же противоречит нормам европейского права.

"В случае принятия закона и конфискации имущества, российская сторона подаст в Европейский суд и выиграет его. Это нарушает все международные соглашения. Можно проводить контрибуцию (принудительные послевоенные платежи государства, потерпевшего поражение в войне, странам-победительницам. - Gazeta.ua). Но национализация и контрибуция - разные вещи. Если Украина принимает закон, что Россия оккупировала Крым, и в результате оккупации требует, чтобы та заплатила контрибуцию, это логично. Но в таком случае надо четко пройти международные учреждения, что это была война, оккупация территорий и тогда, соответственно, заключается договор о мире, согласно которому выплачивается контрибуция", - отметил он.

Имущество российских банков и компаний надо национализировать. Соответствующий законопроект №8340 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 8 мая, сообщает "24".

Его инициатором выступил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Роман Зварыч, который 17 апреля составил присягу депутата.

Автор: Таисия Алексеева
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Дата
12
мая

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