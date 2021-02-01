Переводы трудовых мигрантов увеличились на $200 млн

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и других. Фото: pexels.com

По состоянию на январь-декабрь 2020 года гастарбайтеры перевели в Украину $12 121 млрд, что на $200 млн больше, чем в 2019-м.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что через корсчета банков в 2020 году в Украину поступило $4,7 млрд, через международные платежные системы - $2,69 млрд, неформальным каналам - $4,7 млрд.

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"Частные денежные переводы по методологии платежного баланса представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связанные с временной или постоянной миграцией населения. Переводы могут осуществляться как по официальным каналам - через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициальным - путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому", - пишут в НБУ.

В октябре - декабре 2020 года уровень безработицы украинцев достиг 10%. Причиной стало повышение уровня заболеваемости осенью и новые карантинные ограничения.