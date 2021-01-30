Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Евросоюзе

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 18
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 792
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 207
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1593
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 19584
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 225
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 459
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 126
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4131
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 882
Фото
Все фото
11
8
5
6
8
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2691
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 459
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1305
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 441
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 306
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 23:55

Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Евросоюзе

  Комментировать
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Евросоюзе
Глава правительства отчитался о последних экономических достижениях Кабинета министров. Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о приоритетная задача правительства по увеличению уровня заработных плат в Украине.

В частности, глава правительства отчитался о последних экономических достижениях Кабинета министров на прошлой неделе. Соответствующее сообщение он обнародовал на странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам задолжали более 3 млрд гривен зарплаты

Шмыгаль отметил, что в декабря 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабря 2019 года и составили 14,2 тысячи гривен.

"Важнейшая задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", - написал Денис Шмыгаль.

В декабря 2020 года размер средней заработной платы украинцев увеличился на 18,3% по сравнению с ноябрем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Евросоюзе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 23130
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
12
 4 Просмотров: 18999
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11574
Мужчину похоронили &quot;живьем&quot; год назад: подробности
Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности
4
 Просмотров: 9162
Гороскоп на выходные: кто станет богаче и счастливее
Гороскоп на выходные: кто станет богаче и счастливее
 Просмотров: 8802
Экономика
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше
Топ-7 вариантов онлайн-работы для тех, кто не понимает в ІТ
Топ-7 вариантов онлайн-работы для тех, кто не понимает в ІТ Просмотров: 432
Для каких компаний снизили тарифы на распределение газа
Для каких компаний снизили тарифы на распределение газа 1 Просмотров: 594
Как написать резюме, чтобы на него точно ответили
Как написать резюме, чтобы на него точно ответили Просмотров: 360
Запуск рынка земли принесет $50-85 млрд
Запуск рынка земли принесет $50-85 млрд
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
4
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
3
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
3
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
Кому принадлежит "дворец Путина": отозвался владелец
Голосов: 25998
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть