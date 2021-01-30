Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Евросоюзе

Глава правительства отчитался о последних экономических достижениях Кабинета министров. Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о приоритетная задача правительства по увеличению уровня заработных плат в Украине.

В частности, глава правительства отчитался о последних экономических достижениях Кабинета министров на прошлой неделе. Соответствующее сообщение он обнародовал на странице в Facebook.

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Шмыгаль отметил, что в декабря 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабря 2019 года и составили 14,2 тысячи гривен.

"Важнейшая задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", - написал Денис Шмыгаль.

В декабря 2020 года размер средней заработной платы украинцев увеличился на 18,3% по сравнению с ноябрем.