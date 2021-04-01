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четверг, 01 апреля 2021 15:27

Переводы от заробитчан упали на десятки миллионов

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Переводы от заробитчан упали на десятки миллионов
За январь-февраль 2021 года в Украину поступило $1818 млн. Фото: unsplash

В феврале 2021 года в Украину из-за границы поступило $949 млн частных валютных переводов.

Это на $27 млн, то есть на 2,8% меньше, чем годом ранее, сообщает "РБК-Украина".

По данным НБУ, за январь-февраль 2021 года в Украину поступило $1818 млн. Это на 5,7% меньше, чем годом ранее.

НБУ учитывал в своей статистике официальные и неофициальные каналы поступления денег. По неформальным каналам в Украину в январе-феврале перевели $681 млн. Это на $222 млн меньше, чем за аналогичный период в 2020-м.

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В 2020 году объем частных переводов в Украину из-за рубежа составил $12 121 млн. Это на 1,7% больше, чем годом ранее.

В прошлом году реальные доходы украинцев выросли на 2,6%. Это минимальный прирост за последние 4 года.

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