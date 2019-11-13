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среда, 13 ноября 2019 15:23

Пересмотр "зеленых" тарифов ударит по инвестклимату Украины – эксперт

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Пересмотр &quot;зеленых&quot; тарифов ударит по инвестклимату Украины – эксперт
Управляющий партнер АО Arzinger Тимур Бондарев: "Украине очень нужны иностранные инвестиции для развития, однако права инвесторов у нас не защищены в полной мере". Фото: InVenture

В случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов пострадают инвестклимат и репутация Украины.

Об этом заявил адвокат, управляющий партнер и партнер-основатель АО Arzinger Тимур Бондарев.

Адвокат отметил, что Украине очень нужны иностранные инвестиции для развития, однако права инвесторов у нас не защищены в полной мере.

"Я рад изменениям, происходящим в последние годы, но мы должны определиться, что такое безопасность и независимость. Я думаю, что это открытость к инвестициям. Мы унаследовали большие активы от СССР. У нас самый большой энергопотенциал в мире. Но нужны инвестиции", – сказал Бондарев.

Эксперт отметил, что есть ряд проблем, которые отпугивают иностранных инвесторов от Украины, в частности, это коррупция. Не менее негативным сигналом для инвесторов, по его мнению, станет возможный ретроспективный пересмотр законодательства, например, по "зеленым" тарифам. Он считает, что от такого решения пострадает репутация Украины и украинцы в целом.

"Мы имеем очень интересную дискуссию на рынке по поводу зеленой энергетики. И я надеюсь, что это закончится положительно для инвесторов. Но если произойдет ретроспективное срезание "зеленых" тарифов, то для меня это как жуткий сон. Многие страны уже прошли историю с зеленой энергетикой и они пытались играть с ретроспективным пересмотром, и ничего хорошего. И дело не в деньгах, а в репутации. За каждым крупным проектом есть крупный капитал, целая индустрия, доверившая деньги нашей стране. То есть потерял деньги не конкретный господин, а тысячи вкладчиков", – подчеркнул Бондарев.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа нанесет вред Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Недавно председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус заверил, что власть не планирует менять "зеленый" тариф и ищет приемлемое для всех сторон решение.

Обозреватель
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