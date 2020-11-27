Переносят повышение минимальной зарплаты: назвали дату

Повышение минимальной зарплаты с 1 января 2021 года остается в силе. Фото: pexels.com

Запланированное на июль повышение минимальной заработной платы до 6500 грн перенесут. Новая дата - 1 декабря 2021 года.

Решение о переносе было принято после консультаций с партнерами Украины и дискуссии с МВФ о бюджете-2021. Причиной назвали то, что заметное повышение минималки может взвинтить инфляцию, рассказывает УНИАН.

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Повышение минимальной зарплаты до 6 тыс гривен с 1 января 2021 года остается в силе.

В госбюджете 2021 года предусмотрено повышение пенсий украинцам старше 65, 75 и 80 лет. Ожидается, что выплаты вырастут на 400-500 грн.