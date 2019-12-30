Переговоры о транзите газа завершились

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 819
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1251
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 990
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 639
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3834
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7074
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6192
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 990
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 639
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 954
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1152
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3483
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3447
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 477
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 13:38

Переговоры о транзите газа завершились

  Комментировать
Переговоры о транзите газа завершились
Нынешний контракт на транзит газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: Укрінформ

Газовые переговоры о транзите газа между Украиной и Россией в Вене завершились.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины начались 26 декабря.

20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Стороны договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в следующем году составит 65 млрд куб. м., в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила $2,9 млрд от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переговоры о транзите газа завершились». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

США ужесточили санкции против Москвы

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 18765
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 14463
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24
 Просмотров: 9333
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 7281
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 7065
Экономика
На реформу в сфере здравоохранения заложили 72 млрд грн - Гончарук
На реформу в сфере здравоохранения заложили 72 млрд грн - Гончарук Просмотров: 27
Украина сократила добычу собственного газа: итоги 2019-го
Украина сократила добычу собственного газа: итоги 2019-го Просмотров: 279
Когда доллар снова начнет дешеветь: прогнозы банкиров
Когда доллар снова начнет дешеветь: прогнозы банкиров Просмотров: 1494
Люди на высокие цены реагируют нестандартно: экономист объяснил подорожание овощей
Люди на высокие цены реагируют нестандартно: экономист объяснил подорожание овощей
 Просмотров: 720
Коболев рассказал детали переговоров о транзите российского газа
Коболев рассказал детали переговоров о транзите российского газа Просмотров: 603
Больше всего комментируют
16
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
3
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
1
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Голосов: 22803
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua