Переговоры о транзите газа завершились

Нынешний контракт на транзит газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: Укрінформ

Газовые переговоры о транзите газа между Украиной и Россией в Вене завершились.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины начались 26 декабря.

20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Стороны договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в следующем году составит 65 млрд куб. м., в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила $2,9 млрд от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.