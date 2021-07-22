Перед выходными валюта подешевела

 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 2961
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 297
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 531
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 288
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 396
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 468
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1035
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 225
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
5
11
3
3
7
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 414
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 918
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 396
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1035
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 108
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 07:10

Перед выходными валюта подешевела

  Комментировать
Перед выходными валюта подешевела
Доллар подешевел на 5 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 23 июля установил курс доллара на уровне 27,19 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 32,03 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк пытается сдержать инфляцию: учетную ставку повысили

В обменниках доллар покупают по 27,14 грн. Продают по 27,203 грн.

За евро предлагают 31,97 грн. Продают по 32,07 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед выходными валюта подешевела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 9846
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7200
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 5391
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
7
 Просмотров: 4293
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 4105
Экономика
Работа 4 дня в неделю: готовы ли украинцы к нововведениям
Работа 4 дня в неделю: готовы ли украинцы к нововведениям Просмотров: 621
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
 1 Просмотров: 918
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
 Просмотров: 288
В Нафтогазе объяснили, кто будет платить меньше
В Нафтогазе объяснили, кто будет платить меньше Просмотров: 468
Нацбанк пытается сдержать инфляцию: учетную ставку повысили
Нацбанк пытается сдержать инфляцию: учетную ставку повысили Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
Шесть каналов нарушают языковой закон
3
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
Голосов: 26708
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть