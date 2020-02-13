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пятница, 14 февраля 2020 07:10

Перед выходными Нацбанк укрепил курс гривны

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Перед выходными Нацбанк укрепил курс гривны
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Антикор

Национальный банк Украины на 14 февраля установил курс доллара на уровне 24,47 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 14 коп. Стоит 26,58 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,38 грн. Продают по 24,46 грн.

За евро предлагают 26,54 грн. Продают по 26,72 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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Дата
14
февраля

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