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пятница, 15 ноября 2019 07:10

Перед выходными Нацбанк поднял курс гривни

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Перед выходными Нацбанк поднял курс гривни
Доллар подешевел на 7 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 15 ноября установил курс доллара на уровне 24,24 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 26,66 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,27 грн. Продают по 24,36 грн.

За евро предлагают 26,93 грн. Продают по 26,81 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
15
ноября

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