Перед выходными доллар подешевел

Доллар подешевел на 6 коп. Фото: Економічна правда

Национальный банк Украины на 6 декабря установил курс доллара на уровне 23,87 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,48 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,76 грн. Продают по 23,82 грн.

За евро предлагают 26,32 грн. Продают по 26,42 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.