Пенсию повысят: на сколько и когда

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 грн.

Размер максимальной пенсии повышать в три этапа, сообщили в Министерстве социальной политики.

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С 01.01.2020 максимальная пенсия выросла и составляет 16380 грн; с 01.07.2020 - будет 17120 грн; с 01.12.2020 - 17690 грн.

В Украине планируют запустить программу "Вторая пенсия". Тогда люди смогут самостоятельно делать накопления к основной пенсии. "Стараемся найти источник и ресурс, чтобы запустить в собственность каждого человека его личные накопления. Это система, при которой фактически будет существовать обязательное накопление к пенсии. Человек будет откладывать столько, сколько захочет, может быть и 0%. А работодатель за свой счет будет докладывать по формуле "сколько откладывает человек плюс 1% от зарплаты", – объясняет глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова