Пенсии выросли не для всех - Пенсионный фонд

1 июля повысились пенсии для отдельных категорий украинцев.

Прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн, с 2189 грн до 2294 грн. От этого минимума считают социальные и трудовые выплаты.

Автор: Елена Луценко Минимальный размер пенсии по возрасту увеличился на 85 грн и сейчас составляет 1854 грн

Минимальная пенсия шахтеров повысилась на 255 грн и составит 5562 грн. На 140 грн увеличили выплаты участникам боевых действий. Теперь они будут получать 3059 грн, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца увеличилась на 170 грн. Им будут платить 3708 грн.

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Минимальный размер пенсии по возрасту увеличился на 85 грн и сейчас составляет 1854 грн.

Повышение пенсий на 400 грн перенесли на октябрь. Эти средства с 1 июля должны были получить украинцы в возрасте от 75 лет. Надбавку к пенсиям перенесли из-за недостатка средств в госбюджете, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.