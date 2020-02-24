Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты

Пенсию пересчитают в соответствии с инфляцией и ростом средней зарплаты. Фото: 24 Канал

Украинским пенсионерам 1 марта 2020-го перечислят выплаты. Это вторая автоматическая индексация пенсий.

Пенсии вырастут для 10,3 млн человек. Это пенсионеры, которым выплаты назначили по возрасту - 8,6 млн граждан. Индексацию проведут для 1,4 млн лиц, получающих пенсию по инвалидности. Для 0,63 млн лиц, получающих выплаты по потере кормильца. Выплаты пересчитают 0,619 млн граждан, ушедших на пенсию по выслуге лет, пишет "Сегодня".

В марте пенсию не будут индексировать госслужащим, ученым, помощникам народных депутатов, пенсионерам, получающим максимальные пенсии и тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание - судьи и прокуроры. Также пенсию не увеличат тем, кто получает социальную выплату. То есть не имеет необходимого страхового стажа.

Правда, если после индексации госслужащие или ученые будут получать меньше, чем пенсия по возрасту, то им автоматически пересчитают выплаты.

Пенсию пересчитают в соответствии с инфляцией и ростом средней зарплаты. Последняя в прошлом году по сравнению с 2018-м выросла на 18,8%. Инфляция за год составила 4,1%. Пенсия в среднем вырастет на 11%.

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Сейчас пенсионеры по возрасту в среднем получают 3064 грн. После пересчета пенсия вырастет в среднем на 306 грн. Пенсия по инвалидности может вырасти с 2641 грн до 2905 грн, по потере кормильца - с 2916 грн до 3207 грн. Пенсия за выслугу лет может вырасти с 4500 грн до 4950 грн.

"Если учесть, что наиболее востребованные товары для пенсионеров - это еда и лекарства - дорожают в год на 10% и более, то индексация мала. Однако она лучше, чем ничего. Прогнозируем, что в этом году хлеб подорожает на 11%", - говорит член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине пока действует солидарная пенсионная система. Однако эксперты отмечают, что денег, поступающих в Пенсионный фонд как единый социальный взнос, не хватает. Надо переходить на накопительную пенсионную систему. Средства на пенсию работника будет откладывать как он сам, так и его работодатель.