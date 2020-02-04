Когда запустят накопительную пенсию

Нужно минимум 2 года, чтобы наладить механизмы, позволяющие отчислять средства на накопительную пенсию. Фото: Укринформ

Отчислять средства на накопительную пенсию украинцы начнут не раньше, чем с 2023 года. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на комитете Верховной Рады на этой неделе.

"Те, кто ратует за принятие закона, говорят, что это нужно делать как можно быстрее. Завтра принимаем закон, а послезавтра начинаем отсчитывать деньги. Но так оно не работает. Если закон принять в течение года, то нам нужно будет минимум 2 года, чтобы подготовиться", - объясняет член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко, пишет ubr.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накопительная пенсия: эксперты назвали риски

Добавляет, что нужно подготовить нормативные документы, институты центрального администратора, пенсионного казначейства.

"Надо создать действенные механизмы. Авторизовать всех участников, которые будут допущены к работе в этой системе. Все это займет минимум 2 года. Рассчитываем, что украинцы будут делать отчисления только минимум с 2023 года", - говорит Панченко.

В Украине пока действует солидарная пенсионная система. Однако эксперты отмечают, что денег, поступающих в Пенсионный фонд как единый социальный взнос, не хватает. Надо переходить на накопительную пенсионную систему. Средства на пенсию работника будет откладывать как он сам, так и его работодатель.