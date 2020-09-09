Пенсии вырастут: кто получит больше

На 2021 год правительство запланировало очередное повышение минимальной зарплаты в два этапа. Если "минималка" вырастет до 6500 грн, пенсионеры смогут получать минимум 2600 грн. Фото: pixabay.com

1,6 млн украинских пенсионеров, или 14% от их общего количества, в сентябре получили прибавку к выплатам. Пенсии выросли из-за поднятия минимальной зарплаты до 5000 грн.

Рост "минималки" повлиял на пенсии украинцев, достигших 65 лет. Также имеют полный страховой стаж - 35 лет для мужчин и 30 - женщин, пишет "Сегодня".

Таким образом, минимальная пенсия в Украине составляет 1712 грн. Это прожиточный минимум для нетрудоспособных - пенсионеров по возрасту и инвалидов. В то же время 65-летние пенсионеры с необходимым стажем получают пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты. С сентября их выплаты выросли в среднем на 100 грн - до 2000 грн.

На 2021 год правительство запланировало очередное повышение минимальной зарплаты в два этапа. Если "минималка" вырастет до 6500 грн, пенсионеры смогут получать минимум 2600 грн.

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В то же время в декабре 2020-го произойдет рост прожиточного минимума и социальных стандартов. Поэтому больше получать будут нетрудоспособные пенсионеры, которые не имеют необходимого стажа, инвалиды войны и ЧАЭС, участники боевых действий, шахтеры. В целом, выплаты вырастут в 3 млн человек, или 30% пенсионеров.

Не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, ученых, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Он упрощает доступ к информации о трудовом стаже, поэтому пенсии будут начислять автоматически. Проект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортал е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.