Пенсии и субсидии: Рада сделала шаг к верификации

Законопроект после доработки должны принять в целом

Верховная Рада приняла за основу законопроект о верификации пенсий и субсидий.

За него проголосовали 254 парламентария, пишет rbc.ua.

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"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведения анализа и сравнению параметров информации, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - говорится в проекте закона.

20 сентября появился текст законопроекта о рынке земли.