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Пенсии и социальные выплаты. Как получить деньги во время войны

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Пенсии и социальные выплаты. Как получить деньги во время войны
Пенсии и денежная помощь будут выплачиваться через отделения Ощадбанка. Фото: pixabay.com

Украинцы, сменившие место жительства во время военного положения, смогут беспрепятственно получить пенсии и социальные выплаты. В Минсоцполитике объяснили, как это сделать.

Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины, и получали социальные выплаты через Укрпочту, установили особый порядок продления этих выплат.

По месту своего пребывания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

пенсионерам - в органы ПФУ;
получателям денежных пособий - в органы социальной защиты населения.

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Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии и пособия будет осуществляться через отделение Ощадбанка как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении банка нужно предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера).

Пенсионный фонд Украины обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения, сообщила министр социальной политики Марина Лазебна. Пенсионный фонд перечислил в полном объеме средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых по месту фактического проживания получателей осуществляет Укрпочта, где работают отделения.

В Украине введено военное положение после нового вторжения России.

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