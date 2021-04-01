Пенсии и денежную помощь будут выплачивать только через банки

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Фото: pixabay

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежную помощь будут выплачивать через счета уполномоченных банков. При желании, получателям будут доставлять средства домой.

Соответствующее постановление принял Кабмин.

Адресную доставку пенсий и денежной помощи оставят для:

- людей с инвалидностью I группы,

- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

- лиц, достигших 80-летнего возраста,

- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Украинцы из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

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"Получение пенсий и денежной помощи через счета в банках позволит получателю постоянно иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и пособий, проверять их, иметь возможность документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случае необходимости или спорных ситуациях", - говорится в сообщении.

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года.

В 2020 году Министерство финансов Украины нашло 2,5 млн нарушений при проверке получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.