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вторник, 20 апреля 2021 21:10

Пенсии будут выплачивать банки: эксперты оценили плюсы и минусы

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Пенсии будут выплачивать банки: эксперты оценили плюсы и минусы
Пенсионер сам должен выбирать, где получать средства - в банке или на почте. Фото: pixabay

Изменение порядка выплаты пенсий с 1 сентября стало неприятным сюрпризом для пенсионеров, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Сейчас государственные банки говорят, что будут повышать плату за обслуживание карточек. То есть сначала будут заставлять людей оформлять эти карточки. Затем за обслуживание взимать по 300 гривен", - говорит Кущ.

По словам эксперта, проблема в том, что многие чиновники дальше Киева никуда не выезжают. Они не понимают, что наша финансовая инфраструктура в регионах развита гораздо хуже.

"Есть места, где человек не сможет снять деньги с карточки, а большинство расчетов в селах происходят за наличные. В некоторых сельских магазинах нет терминалов, или проблемы со светом, или не работает интернет. Для того, чтобы что-то купить на рынке бабушка должна ехать в райцентр, снимать деньги в банкомате. Или кому-то давать эту карточку, чтобы вместо нее сняли", - добавляет Алексей Кущ.

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Экономист Борис Кушнирук считает ситуацию, когда все пенсионные средства доставляет Укрпочта тоже неправильной.

"Должен действовать принцип - деньги следуют за клиентом. Пенсионер сам должен выбирать, где получать средства - в банке или на почте. Был свидетелем неприятных ситуаций на почтах. В Борисполе в прошлом году у работника закончилась наличка. А в очереди стояли люди пенсионного возраста. Они ждали, когда кто-то за что-то будет платить и таким образом наличные появится. Это ненормально. Тем, кто обслуживается в банке, легче. Выдали карточку, по ней может получать средства кто-то из родственников. Пенсионеру не нужно никуда ходить", - говорит экономист.

По его мнению, решение перевести всех пенсионеров на обслуживание в банки - правильное.

"Главное, чтобы не заставили всех получать деньги только через конкретную организацию. Это должны быть банки первой категории надежности, чтобы средства пенсионеров не пострадали. Человек должен получить возможность выбрать банк, где хочет получать свою пенсию. Комиссию за выдачу денег через банки, которую им платит Пенсионный фонд, нужно стандартизировать. Чтобы не было так, чтобы кому-то платят больше, а кому-то меньше. Для государства расходы на выплату пенсий станут меньше, если человек ушел и сам снял средства с карты. Чем когда почтальон будет носить эти деньги домой", - отметил Кушнирук.

Главный вопрос - корректно провести конкурс по доставке пенсий в села.

"Нужно организовывать систему, когда будет приезжать специальная машина, которая будет развозить пенсию. Это также требует решения вопросов безопасности, чтобы деньги были надежно защищены. Также нужно решить проблему наличия конкуренции. Если это будет на конкурсной основе - то вопрос комиссии для банков. Если правительство будет ее покрывать, то конкурс будет. И реальная конкуренция тоже", - говорит он.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять исключительно на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда.

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