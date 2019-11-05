Пенсии будут индексированы – Гончарук

Сейчас в Украине 1,3 млн пенсионеров. Фото: glavcom.ua

В проекте государственного бюджета заложили проведение индексации пенсий.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации обновленного проекта бюджета, который внесут в парламент для голосования во втором чтении.

"Пенсии будут индексированы. Не сильно, к сожалению. Мы бы хотели иметь возможность увеличить их в 2-3 раза, но для этого нужен очень серьезный ресурс", - сказал Гончарук.

Также правительство заложило в бюджет надбавки на уход за одинокими пенсионерами, старше 80 лет.

"Мы будем стараться делать это и для других категорий, как только у нас будет для этого достаточный ресурс", - добавил глава правительства.

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В третьем квартале 2019 года средняя пенсия выросла на 0,5%. На начало октября пенсионеры получали 3020 грн. Квартал назад - 3006 грн. В то же время с января по июль 2019-го средняя пенсия выросла на 13,6% - с 2646 до 3006 грн.