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понедельник, 02 августа 2021 15:24

Паспорт в приложении "Дія" заменит бумажный документ

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"Дія" официально заменит бумажные паспорта и пластиковые ID-карты. Цифровой паспорт станет аналогом бумажного документа.

С 24 августа в Украине вступает в силу закон, по которому никто не сможет требовать у человека бумажные документы.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Цифровой паспорт станет аналогом бумажного документа
Цифровой паспорт станет аналогом бумажного документа

Любой документ можно будет предоставить в электронном виде. Например, через приложение "Дія".

В каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія", пишет СЕГОДНЯ.

Это предполагает законопроект № 5495. Сейчас он находится на подписи у президента.

Е-паспорт можно использовать на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. В ЦНАП для получения государственных услуг, в учреждениях и судах, для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, для подтверждения личности и осуществления кассовых операций в банках, для открытия банковского счета онлайн, для путешествий по Украине самолетом и поездом, для заселения в отель.

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"Украина - первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дія "больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима без бумаги. Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

3 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком заявил, что ряд стран уже заказывают у Украины концепт единого портала госуслуг "Дія".

Бренд и концепцию портала и приложения "Дія" представили в Киеве 27 сентября 2019-го. В первой версии были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры презентовало обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале.

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02
августа

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