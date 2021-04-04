Пасха в Украине 2021: сколько будут стоить продукты

По подсчетам аналитиков, традиционный набор продуктов, которые обычно кладут в пасхальную корзину, будет стоить около 850 гривен. Таким образом, стоимость основных изделий пасхальной корзины может увеличиться еще примерно на 10-15%.

Только кулич обойдется в сто двадцать четыре гривны. В конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты.

Экономический эксперт Борис Кушнир рассказал, сколько будет стоит стоить продукты на Пасху.

Сколько будет стоит скромная пасхальная корзина в 2021 году:

кулич (1 кг) – 124 грн,

колбаса копченая (0,5 кг) – 194 грн,

буженина (0,5 кг) – 115 грн,

сало (0,5 кг) – 65 грн,

твердый сыр (0,5 кг) – 118 грн,

сливочное масло (0,5 кг) – 105 грн,

кисломолочный сыр (0,5 кг) – 76 грн,

яйца (10 шт.) – 39 грн.

При наполнении "праздничной корзины" другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, ее стоимость может составить около 1 тыс. грн.

Ранее эксперты назвали продукты, которые вскоре подешевеют.