Назвали продукты, которые вскоре подешевеют

Снижение цен повлечет появление нового урожая. Фото: unsplash

В конце весны начнут дешеветь молоко, яйца и мясо.

Такой прогноз озвучил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "Украина 24".

По его словам, на цены будет влиять сезонный фактор.

"Появляется новый урожай овощей и фруктов, который приводит к снижению цен. Также надо учитывать, что урожай основных культур в этом году, судя по всему, будет неплохой. Это тоже будет способствовать снижению цен, так как зерно занимает значительную долю в кормах. Соответственно будут дешевле яйца и мясо", - сказал эксперт.

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По словам Бориса Кушнирука, одновременно продолжается повышение цен на топливо, что влияет на удорожание сырьевых товаров. Эксперт добавляет, что провоцирует рост цен также повышение минимальной зарплаты.

В течение последней недели в Украине подорожали тепличные овощи - савойскую и брюссельскую капусту. Почти вдвое подскочила цена на лук-порей. Стоимость чеснока и имбиря также возросла.