Парубий предложил пересмотреть стимулирующие тарифы для облэнерго

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступил за пересмотр RAB-регулирования.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что нужно пересмотреть стимулирующие тарифы - так называемое RAB-регулирование - для облэнерго.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Парубия, нужно провести дополнительные консультации и учитывать социальную составляющую.

"Я считаю, что этот вопрос должен быть пересмотрен. Цены, установленные на сегодняшний день, завышенные и несправедливые", - заявил он.

Нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование), вступила в силу с первой декады января 2018 года. Теперь регулятор сможет устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго с 1 апреля 2018 года. В то же время Кабмин призвал НКРЕКП изменить "необоснованные" стимулирующие тарифы для облэнерго.

Отметим, что в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) считают, что введение в Украине RAB-регулирования позволит повысить привлекательность госпакетов акций облэнерго, планируемых к приватизации в 2018 году.

RAB-регулирование - широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "издержки плюс".

Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования).

Предварительной версией постановления предусматривалось установить 14,7% доходности на новую базу и 5% - на старую базу.