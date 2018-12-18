ПАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211,5 млн гривен дивидендов в течение 2016-2018 годов

По результатам государственного финансового аудита деятельности ПАО "Аграрный фонд", они уплатили государству 211,5 млн грн дивидендов

В течение трех лет ПАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211 500 000 грн дивидендов. Данная информация указана в аудиторском отчете по результатам государственного финансового аудита деятельности ПАО "Аграрный фонд" за период с 01.01.2016 по 30.06.2018.

В частности, в 2016 году предприятием в пользу государства выплачены дивиденды в размере 116 млн грн, в 2017 году – 24,4 млн грн, в 2018 году – 71,1 млн грн.

Согласно данным аудиторского отчета, чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" по 2016 составила 48,7 млн грн, за 2017 – 94,8 млн грн. Выполнение финансового плана в части чистой прибыли в 2016 году составило 101,4%, в 2017 году - 103,7%.

Председатель правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко, комментируя результаты аудита, отметил: "Деятельность ПАО "Аграрный фонд" является доказательством того, что государственное предприятие может и должно быть прибыльным. Из года в год Общество прибыльное и является донором государственного бюджета Украины".

Согласно аудиторского отчета, активы Общества за указанный отчетный период выросли с 6,11 млрд грн до 6,99 млрд грн.

Стоит также отметить, что существует ряд факторов, которые негативно влияют на работу предприятия. Согласно аудиторскому отчету, выявлено, что из-за ненадлежащего хранения зерна, принадлежащего Аграрному фонду, государство понесло убытки в размере 18,8 миллиона гривен. Недостача в 4,2 тыс. тонн зерна зафиксирована на Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов, которые находятся в государственной собственности и пребывают в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Фактически указанная недостача в 4,2 тыс тонн составляет менее 0,1% от общего объема зерна, которое было закуплено ПАО "Аграрный фонд" и отправлено на хранение на элеваторы предприятий-подрядчиков в течение указанного периода. В то время как убытки во время хранения зерна в европейских странах составляют 5-7%, а в Украине в большинстве случаев - 10%.

Кроме того, ПАО "Аграрный фонд" неоднократно обращалось к руководству МинАПК с просьбой передать в управление восемь комбинатов хлебопродуктов. Это позволило бы Обществу работать более эффективно и избежать хищений.

В частности, аудитом установлено, что имея в сфере управления собственные производственные мощности, ОАО "Аграрный фонд" мог бы ежегодно экономить около 10% от общей суммы средств, расходуемых на хранение, погрузку и переработку зерна и продуктов его переработки.

Кроме того, стоит заметить, что ПАО "Аграрный фонд" неоднократно обращалось в правоохранительные органы с информацией о хищении имущества фонда на том же ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов". Соответствующие заявления были направлены в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины и Военной прокуратуры Украины.

По обращению ОАО "Аграрный фонд" Управление защиты экономики Национальной полиции Украины провело предварительное расследование и вручило подозрение руководству ООО "Украинская зерновая компания" Грейнкор ", которое не вернуло зерно.

Также ОАО "Аграрный фонд" инициировало досудебное расследование по факту недопоставки зерна компанией "Семь Инвестторг".

Напомним также, что из-за безответственной деятельности предыдущего руководства фонда, Общество потеряло более 2,4 млрд грн (а это почти половина уставного фонда) в неплатежеспособных банках "Брокбизнесбанк" и "Радикал Банк".

Однако, учитывая сложную ситуацию в стране, войну на Востоке, аннексию Крыма и введение военного положения в части областей Украины, ПАО "Аграрный фонд" ни разу не обращалось к правительству с просьбой увеличить уставной капитал. Вместо этого, в соответствии с принятой бизнес-практикой, Общество взяло кредит в "Укргазбанке", который также является государственным учреждением.

Как результат - ПАО "Аграрный фонд" является одним из самых прибыльных государственных предприятий и лидером аграрного рынка Украины.

Ознакомиться с текстом аудиторского отчета можно на сайте Общества.