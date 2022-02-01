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вторник, 01 февраля 2022 13:30

Памятка предпринимателя: в феврале проиндексируют зарплаты

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Памятка предпринимателя: в феврале проиндексируют зарплаты
До 28 февраля следует подать финотчетность в Госстат. Фото: pixabay.com

В феврале 2022 года украинцев ожидают 9 важных изменений и событий:

Индексация зарплаты

Индекс потребительских цен, на основании которого производится расчет для индексации, за декабрь 2021 г. составил 100,6%. Он влияет на коэффициенты индексации и, как следствие, на проценты индексации, на которые умножается начисленная зарплата работника, пишет бухгалтерский портал "Дебет-кредит".

чДо 1 февраля включительно юрлица должны подать отчет о квотах за 2021 г.

Это годовой отчет и за 2021 год его следует подать до 01.02.2021 г. (включительно). Речь идет о квотах принятия на работу граждан, которые имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. Их список приведен в ст. 14 Закона о занятости.

С 1 февраля подключение к системе BankID станет платным

В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 г. вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам за подключение и пользование. В частности:

• подключение к системе абонента – 2500 грн;

• подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2000 грн.;

• сопровождение подключенного к системе абонента – 600 грн в месяц;

• обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом – поставщиком услуг (плательщиком за этой услугой является абонент – поставщик услуг) – 0,10 грн.

Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги. Сегодня она насчитывает 39 банков-идентификаторов и 95 участников – поставщиков услуг.

Важно: тарифы не касаются пользователей – физических лиц.

С 1 февраля будут действовать минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение было принято 20 декабря на заседании правительства. Оно вступило в силу 1 февраля 2022 года.

До 7 февраля включительно предприятия должны отчитаться о долгах

Госстат обновил форму №3-долг "Отчет о задолженности по оплате труда". Впервые подавать ее следует из отчета за январь 2022 года, предельный срок – 7 февраля. Отчет представляют юридические лица территориальному органу Госстата. В 2022 году будут подавать этот отчет только работодатели, перечисленные в Реестре Статистических Единиц (в части Статистического Реестра Предприятий).

Есть сервис в Telegram, где можно просмотреть по своему коду ЄДРПОУ, какие отчеты следует подавать. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

1) открыть мессенджер Telegram;

2) в поле поиска ввести "Пошук по ЄДРПОУ" или @derzhstat_bot;

3) выбрать нужный чат-бот;

4) ввести код ЄДРПОУ;

5) получить результат в виде перечня форм, по которым предприятие с указанным кодом ЄДРПОУ должно отчитаться.

9 февраля истекает срок подачи:

• годовой декларации для физлиц-"единщиков";

• налоговой отчетности за ІV квартал 2021 года, в частности, деклараций для физлиц-"единщиков" 3 группы, налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного ЕСВ;

• отчетности о производстве и обороте спирта, алкогольных напитков и табачных изделий за январь 2022 года.

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21 февраля – предельный срок уплаты за ІV квартал 2021 г.:

• экологического налога

• рентной платы за пользование недрами

• рентной платы за специальное использование воды

• рентной платы за специальное использование лесных ресурсов

• сбора за места для парковки транспортных средств

• туристического сбора

• единого налога с сумм доходов, облагаемых по ставке 15% и задекларированных в IV квартале 2021 плательщиками 1-й и 2-й групп;

• единого налога плательщиками 3-й группы;

• налоговых обязательств, определенных в декларации об имущественном состоянии и доходах физлицами – предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения, за 2021 год;

• ЕСВ по доходу за январь 2021 года (кроме горных предприятий).

21 февраля истекает срок подачи на 2022 год:

• декларации по налогу на недвижимость;

• декларации по транспортному налогу юрлицами;

• декларации по плате за землю.

28 февраля – крайний срок представления финотчетности за 2021 год в Госстат

До 28 февраля нужно подать в Госстат – Баланс предприятия, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств, Отчет о собственном капитале. К некоторым статьям финотчетности следует подавать дополнительную информацию в примечаниях, типичную форму которых утвердил Минфин.

В 2021 году в Украине появилось 33 745 новых компаний. Количество юрлиц выросло до 1,25 млн, это почти на 3% больше, чем было в 2020-м.

Наиболее популярным видом деятельности среди вновь созданных компаний стало производство табачных изделий

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Дата
01
февраля

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