Озвучили среднюю зарплату украинцев за первые пять месяцев

Средняя заработная плата за январь-май составляет 9878 гривен Фото: Кордон

В течение января-мая средняя заработная плата в Украине составляла 9878 грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, она увеличилась на 20%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Согласно данным, номинальная среднемесячная зарплата одного работника в течение первых пяти месяцев текущего года в Украине составила 9878 грн.

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В мае по сравнению с апрелем размер зарплаты снизился на 0,3%. Однако в период мая прошлого года показатель был ниже на 17,4%, чем в текущем.

В январе-мае 2019 году в сравнению с январем-маем 2018 среднемесячная зарплата выросла на 20,1%.

В начале года показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине был запланирован на уровне 10,5 тыс. грн.