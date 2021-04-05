Ожидается умеренное снижение доллара - прогноз эксперта

До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6 - 28,1 грн. Фото: unsplash

В апреле ожидается умеренное снижение доллара к гривне и более заметное - к евро. Такие тенденции будут продолжаться, потому что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке.

До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6 - 28,1 грн, евро - в диапазоне 31 - 31,7 грн, убежден старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На этой неделе мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. В пятницу доллар на межбанке может торговаться вблизи 28 грн, а наличный в банках - вблизи 27,9 - 28,1 грн", - говорит эксперт.

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На прошлой неделе курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 27,97 до 27,96 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время практически не изменились и остались вблизи 27,95 - 27,97", - добавляет Иосуб.

По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,83 - 28,02 к 27,82 - 28,05. При этом спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,7% до 0,8%.

Ощадбанк, ПриватБанк и "Райффайзен банк Аваль" сообщили о готовности постепенно уменьшать ставку межбанковской комиссии.