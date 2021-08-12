Отопительный сезон в Украине под угрозой: объяснили причины

Несколько мэров городов Украины сообщили о возможном срыве отопительного сезона. Причиной назвали нехватку денег и долги украинцев.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО В Полтавской, Харьковской, Николаевской, Черновицкой и Черкасской областях отопительный сезон оказался под угрозой срыва из-за задолженности населения

В двух городах Львовской области теплосети не подготовлены к отопительному сезону, пишет Слово и дело.

В Чернигове из-за нерентабельности производства электроэнергии остановили теплоэлектроцентраль. По этой же причине может остановиться и ТЭЦ в Черновцах.

В Полтавской, Харьковской, Николаевской, Черновицкой и Черкасской областях отопительный сезон под угрозой срыва из-за задолженности населения. В Днепропетровской области продолжается судебный процесс между ГК "Нафтогаз Украины" и КП "Желтоводсктеплосеть".

В Луцке и Житомире сообщали, что проблема образовалась из-за подорожания энергоносителей.

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"По нашим подсчетам, средств в ТКЭ хватит до ноября, чтобы оплатить потребленный газ в октябре и авансовые платежи за ноябрь. Уже в ноябре отопительный сезон для большинства украинских городов будет завершен. ТКЭ без средств на энергоносители. Это коллапс", - заявил мэр Славутича Юрий Фомичев.

Правительство частично снизит тарифы на электроэнергию для украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. С 1 октября тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, снизят до 1,44 грн/кВт с нынешних 1,68 грн/кВт. В то же время для украинских семей, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.