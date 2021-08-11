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среда, 11 августа 2021 13:24

Кабмин частично снизит тарифы на электроэнергию

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Кабмин частично снизит тарифы на электроэнергию
Для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений. Фото: Delo.ua

Правительство частично снизит тарифы на электроэнергию для украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, снизят до 1,44 грн за кВт с нынешних 1,68 грн, сообщил премьер. Заявил, что снижение тарифов произойдет по инициативе президента Владимира Зеленского.

В то же время, для украинских семей, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

Новые правила заработают с 1 октября.

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Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "в сутки вперед" с 2 до 8 августа выросла на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-ч. Рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

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