От зразов до семги: что едят депутаты в Раде

За обед в столовой Верховной Рады депутатам в среднем придется заплатить 100-150 грн.

Салаты стоят от 10 грн за порцию. Например, салат из морской капусты с горошком обойдется в 12,8 грн, сельдь под шубой - 20,9 грн, салат "царский" с семгой - 74,5 грн, пишет "Українська правда".

Автор: "Українська правда" Шашлык из семги и судака стоит 106,7 грн, утиная грудка - 129,5 грн, запеченный лосось - 160,2 грн.

На второе блюдо можно взять картофельные зразы с капустой и грибами за 27 грн. Жареная курица стоит 25,8 грн, отбивные из индейки - 41,6 грн.

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Шашлык из семги и судака стоит 106,7 грн, утиная грудка - 129,5 грн, запеченный лосось - 160,2 грн.

Алкоголь и сигареты в столовой Верховной Рады не продают.

В меню столовой Верховной Рады около 300 блюд. Они ежедневно меняются. Столовая имеет 70 посадочных мест и ежедневно обслуживает около 300 человек, а в пленарные недели - вдвое больше.