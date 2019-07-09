От зразов до семги: что едят депутаты в Раде

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 378
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1116
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 621
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2979
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1152
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2259
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2224
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5904
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 378
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2052
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 522
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 10:35

От зразов до семги: что едят депутаты в Раде

  Комментировать

За обед в столовой Верховной Рады депутатам в среднем придется заплатить 100-150 грн.

Салаты стоят от 10 грн за порцию. Например, салат из морской капусты с горошком обойдется в 12,8 грн, сельдь под шубой - 20,9 грн, салат "царский" с семгой - 74,5 грн, пишет "Українська правда".

Автор: "Українська правда"
  Шашлык из семги и судака стоит 106,7 грн, утиная грудка - 129,5 грн, запеченный лосось - 160,2 грн.
Шашлык из семги и судака стоит 106,7 грн, утиная грудка - 129,5 грн, запеченный лосось - 160,2 грн.

На второе блюдо можно взять картофельные зразы с капустой и грибами за 27 грн. Жареная курица стоит 25,8 грн, отбивные из индейки - 41,6 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В школах Киева дети будут питаться со "шведского стола"

Шашлык из семги и судака стоит 106,7 грн, утиная грудка - 129,5 грн, запеченный лосось - 160,2 грн.

Алкоголь и сигареты в столовой Верховной Рады не продают.

В меню столовой Верховной Рады около 300 блюд. Они ежедневно меняются. Столовая имеет 70 посадочных мест и ежедневно обслуживает около 300 человек, а в пленарные недели - вдвое больше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От зразов до семги: что едят депутаты в Раде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 29227
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 1 Просмотров: 19254
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 15974
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 14643
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 13365
Экономика
Убежали за границу: назвали печальную статистику по селам
Убежали за границу: назвали печальную статистику по селам Просмотров: 612
Доллар продолжает бить рекорды
Доллар продолжает бить рекорды Просмотров: 927
Няня, повар и уборщица: сколько зарабатывает домашний персонал в Украине
Няня, повар и уборщица: сколько зарабатывает домашний персонал в Украине Просмотров: 1341
Цена электроэнергии государственного Энергоатома выросла на четверть в новом рынке
Цена электроэнергии государственного Энергоатома выросла на четверть в новом рынке Просмотров: 369
Нацбанк дал деньги банку олигарха
Нацбанк дал деньги банку олигарха Просмотров: 693
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
5
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 20955
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua