От украинских "предпринимателей" на 20 млн грн пострадал очередной крупный международный агроинвестор — СМИ

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Группа международных компаний Нусид пострадала от недобросовестных действий украинских предпринимателей на сумму 20 млн грн. В 2018 году был заключен договор с ООО "Агро Маркетинг Груп" - компанией, которая контролировалась Дмитрием Дмитришиным, Антоном Посунько и Дмитрием Шацманом. По этому договору Нусид поставила товар (семена), а в качестве оплаты получила только 23% от цены, говорится в статье delo.ua "Защитить свое. Как иностранный инвестор судится с украинским партнером за долги".

По сообщению издания, 8 октября 2018 года был заключен договор №07/2018 между компаниями ООО "Нусид Украина" в лице директора Савинского Игоря Леонидовича и ООО "Агро Маркетинг Груп" (АМГ) в лице директора Дмитришина Дмитрия Андреевича. Предметом договора почти на 27 млн грн стали семена сорго и подсолнечника, которые АМГ покупала у Нусид. Оплачивать товар договорились в три этапа. Первый платеж в сумме 6,7 млн грн был получен, товар поставлен. А дальше события развивались по традиционному для Украины сценарию, который и отпугивает международные компании от инвестиций в нашу экономику.

Платежи, которые были запланированы на 2019 год, не поступили. А в сентябре 2019 года АМГ сменила номинальных владельцев: компанию приобрела иностранная фирма, а Посунько и Шацман были удалены из списка конечных бенефициаров (собственников). Владельцем стало британское партнерство с ограниченной ответственностью "Олеон Капитал ЛП". Нюанс в том, что согласно данным британского реестра компаний, правом подписи там обладал Антон Посунько.

После чего уже от имени "новых" владельцев был подан запрос о реструктуризации долга. Переговоры длились с февраля по июнь 2020 года. И когда первый транш по плану реструктуризации так и не поступил, компания Нусид обратилась в полицию и суд.

В то же время адвокат АМГ заявил, что договор купли-продажи по которому был поставлен товар, "никогда не заключался (не подписывался) ответчиком". Как и соглашение о реструктуризации задолженности от 29 июля 2020 года; Хотя сам адвокат лично участвовал как в процессе заключения сделки, так и в процессе переговоров о реструктуризации долга.

"Учитывая вышеизложенное, "Нусид Украина" уже обратилась в полицию. Для них это вопрос чести: в компании говорят, что правила игры должны соблюдаться, иначе работа в Украине будет скомпрометирована на международном уровне", - говорится в статье.

Отметим, что в интернете в отзывах о компаниях АМГ и Евросема встречается информация от людей, называющих себя бывшими сотрудниками этих компаний, о мошеннических методах ведения бизнеса Посунько и Шацманом.