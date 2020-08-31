От платьев до бетона: какие товары украинцы чаще всего покупают в интернете

В марте-июле украинцы в интернете активно покупали бытовую химию, скутеры и мотоциклы. Заказывали услуги по установке кондиционеров и ремонту техники.

Был спрос на товары для сада и огорода, кирпич, бетон и пеноблоки. В то же время в апреле украинцы активно интересовались услугами парикмахеров. Также пытались купить бритвы и машинки для стрижек, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua Летом потенциальные покупатели просматривали объявления по продаже женского белья и купальников.

В мае начал расти интерес к покупке свадебных платьев и аксессуаров. Также чаще искали товары для туризма, принадлежности для водных видов спорта, футбола.

Автор: olx.ua Летом потенциальные покупатели просматривали объявления по продаже женского белья и купальников.

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Летом потенциальные покупатели просматривали объявления по продаже женского белья и купальников.

После объявления карантина украинцы стали реже, чем раньше покупать смартфоны и бытовую технику. Спрос упал на 30%.