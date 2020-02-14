От мандаринов до грейпфрутов: сколько стоят цитрусовые в феврале

Цитрусовые из Турции стоят дешевле, чем из Испании. Фото: dovkolabotanika.com.ua

В Украине цитрусовые преимущественно завозят из Турции и Испании. Цена зависит от качества, размеров и сортов фруктов.

Дороже всего стоят цитрусовые из Испании. Например, мелкие испанские мандарины в опте продают по 30-32 грн/кг. Апельсины стоят 48 грн/кг, передает "Шувар-Инфо".

Самые дешевые мандарины из Турции - 25 грн/кг. Турецкий грейпфрут продают по 32 грн/кг.

Апельсины преимущественно импортируем из Египта. Килограмм стоит 23-24 грн. Есть предложение помело из Китая. За килограмм в опте просят 35 грн.

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Испанский лимон можно купить за 54 грн/кг. Турецкий - 34 грн/кг. Лайм продают по 78-80 грн/кг.

"Фаворитами в фруктовом корзине цитрусовые будут оставаться минимум два-три месяца - пока на рынке не появится ассортимент свежей ягоды", - объяснила эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

В прошлом году Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году.