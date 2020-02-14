От мандаринов до грейпфрутов: сколько стоят цитрусовые в феврале

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
2 Просмотров: 531
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2034
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 612
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1233
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2070
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2331
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4932
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3897
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 882
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8559
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 612
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 882
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2421
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1161
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1818
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 378
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
суббота, 15 февраля 2020 21:10

От мандаринов до грейпфрутов: сколько стоят цитрусовые в феврале

  Комментировать
От мандаринов до грейпфрутов: сколько стоят цитрусовые в феврале
Цитрусовые из Турции стоят дешевле, чем из Испании. Фото: dovkolabotanika.com.ua

В Украине цитрусовые преимущественно завозят из Турции и Испании. Цена зависит от качества, размеров и сортов фруктов.

Дороже всего стоят цитрусовые из Испании. Например, мелкие испанские мандарины в опте продают по 30-32 грн/кг. Апельсины стоят 48 грн/кг, передает "Шувар-Инфо".

Самые дешевые мандарины из Турции - 25 грн/кг. Турецкий грейпфрут продают по 32 грн/кг.

Апельсины преимущественно импортируем из Египта. Килограмм стоит 23-24 грн. Есть предложение помело из Китая. За килограмм в опте просят 35 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы

Испанский лимон можно купить за 54 грн/кг. Турецкий - 34 грн/кг. Лайм продают по 78-80 грн/кг.

"Фаворитами в фруктовом корзине цитрусовые будут оставаться минимум два-три месяца - пока на рынке не появится ассортимент свежей ягоды", - объяснила эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

В прошлом году Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От мандаринов до грейпфрутов: сколько стоят цитрусовые в феврале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину

Как живет первый "человек из пробирки"

Начали продавать мишек Тедди

Немецкий город отстраивали 40 лет

Сегодня Сретение: как украинцы проводили день

Родственники китов, а не свиней: показали крупнейших животных Африки

Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день

Самое читаемое
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука 1 Просмотров: 20349
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 15084
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
20
 Просмотров: 6615
Казнили одного из самых кровавых маньяков
Казнили одного из самых кровавых маньяков
 Просмотров: 6273
Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы
Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы
5
 Просмотров: 6075
Экономика
Украинцам пообещали рекордные цены на газ
Украинцам пообещали рекордные цены на газ 2 Просмотров: 2538
Экспорт товаров и услуг в ЕС: Украина получила в прошлом году $ 25 млрд
Экспорт товаров и услуг в ЕС: Украина получила в прошлом году $ 25 млрд Просмотров: 261
Когда лучше всего искать новую работу
Когда лучше всего искать новую работу Просмотров: 3708
АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ
АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ Просмотров: 963
Экономика замедлила темпы роста - Госстат
Экономика замедлила темпы роста - Госстат Просмотров: 207
Больше всего комментируют
10
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
4
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
3
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 23234
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua