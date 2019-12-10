От фруктов до хлеба: каких продуктов украинцы едят меньше всего

Украинцы стали меньше потреблять хлеба и молочных продуктов. Фото: Depositphotos

В первом полугодии 2019-го украинцы увеличили потребление фруктов. В то же время меньше стали употреблять хлеба.

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло на 0,1 кг - до 5 кг в месяц, передает Госстат.

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Рыбы стали потреблять больше на 0,1 кг - 1,5 кг в месяц. В то же время потребление фруктов выросло на 0,3 кг - до 4,2 кг в месяц.

Правда потребления молочки упало на 0,4 кг - до 18,6 кг в месяц. Меньше на 0,3% стали есть овощей - 6,4 кг. Хлеба в месяц потребляли 8,2 кг. Это на 0,2 кг меньше, чем в аналогичный период 2018-го.

С начала года лидером по удорожанию стал картофель. Добавил к цене 90,2%, свидетельствуют расчеты Ассоциации поставщиков торговых сетей. Активно дорожать картофель начал в августе. Килограмм в опте стоил 10-12 грн. Прошлые два сезона цена была ниже минимум в 2,5 раза.