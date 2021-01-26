От чего зависит стоимость доставки газа

С 2014 года до сегодня НКРЕКП закладывала в тариф заниженные на технологический газ. Фото: unsplash

Стоимость технологического газа является самой большой составной тарифа на доставку.

Его используют для создания давления в сетях, чтобы природный газ попадал к потребителям, сообщают 104.ua.

"В тарифе на 2020 год цена этого газа составляет 3850 гривен за тысячу кубических метров. А в новом тарифе она должна составлять 5850 гривен за тысячу кубических метров и отражена в обновленном тарифе для облгазов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года до сегодня НКРЕКП закладывала в тариф заниженные расходы на технологический газ. Объясняют это социально-экономической ситуацией в стране.

"2021-го впервые за последние 6 лет производственно-технические расходы газораспределительных компаний приведены в соответствие с европейскими стандартами и составят в структуре тарифа около 40 процентов", - объясняют в материале.

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Также цена доставки газа, установленная регулятором, зависит от расходов на оплату труда, операционных расходов - работы аварийной службы и текущих ремонтов, инвестиций, расходов на установку счетчиков, пишет "Лига.Money".

Украинцы начали активно скупать счетчики на тепло из-за роста затрат на отопление.