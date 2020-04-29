От 900 до 4120 грн: ветераны получат денежную помощь ко Дню победы

На денежную помощь ветеранам в 2020 году выделили 1,3 млрд грн. Фото: pixabay.com

Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Победы.

В зависимости от категории получателя размер помощи будет колебаться в пределах 900-4120 грн, пояснила министр соцполитики Марина Лазебная.

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4120 грн помощи получат ветераны войны I группы инвалидности. Ветеранам войны II группы инвалидности выплатят по 3640 грн, III группы - 3160 грн.

Участники боевых действий получат по 1390 грн. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 4120 грн. 900 грн выплатят семьям погибших, умерших инвалидов вследствие войны.

На денежную помощь выделили 1,3 млрд грн. По состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов получили средства.

В начале мая ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения материальную помощь получат киевляне. Деньги выплатят 78 663 жителям столицы.