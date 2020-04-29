Киевлянам выплатят деньги: кто получит материальную помощь накануне Дня победы

Киевляне ко Дню Победы материальную помощь начнут получать в начале мая. Фото: pixabay.com

Киевляне ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дню памяти и примирения получат материальную помощь.

Деньги выплатят 78 663 жителям столицы в начале мая. Их зачислят на текущие счета в банках для выплаты пенсий. Льготникам средства принесут почтальоны, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

800 грн получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с 11 июля по 19 сентября 1941 года, лица с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшие узники концлагерей, ветераны подпольно-партизанского движения, праведники Бабьего Яра.

Помощь в размере 700 грн выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим узникам концлагерей.

600 грн получат лица с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшие узники концлагерей, родители погибших в мирное время солдат срочной службы, члены семей лиц, погибших в результате ранений, увечий, контузии, полученных во время участия в Революции Гидности и участия в АТО, члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Гидности, члены семей погибших бойцов-добровольцев, которые защищали территориальную целостность и государственный суверенитет на Донбассе.

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500 грн выплатят киевлянам, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года.

В размере 450 грн помощь начислят участникам боевых действий и бывшим узникам концлагерей, киевлянам, которые защищали независимость Украины и принимали непосредственное участие в АТО, бойцам-добровольцам, киевлянам, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения.

400 грн получат вдовы Героев Советского Союза, участники войны и бывшие заключенные концлагерей, лица, которых насильно вывезли на принудительные работы в Германию, дети партизан, подпольщиков, члены семей погибших инвалидов Второй мировой войны.

Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн. 6,4 млн пенсионеров, получающих пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля. Еще 3,5 млн пенсионеров, получающих пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.