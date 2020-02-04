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вторник, 04 февраля 2020 21:10

От 15 тыс. грн: самые интересные вакансии месяца

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От 15 тыс. грн: самые интересные вакансии месяца
На рабочих вакансиях возможно зарабатывать от 15 тыс. грн. Фото: rbc.ua

В декабре средняя зарплата украинцев составила больше 12 тыс. грн, свидетельствуют данные Госстата. За месяц выросла на 1,5 тыс. грн.

В то же время на сайтах поиска работы можно найти работу с оплатой выше средней. Например, рабочие в Украине могут зарабатывать от 15 тыс. грн, пишет Work.ua.

Монтажник алюминиевых конструкций

Столичная компания готова платить 15-60 тыс. грн. Ищут мужчин в возрасте 18-50 лет без вредных привычек и с опытом монтажных работ. Обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. Также спецодежду и инструмент.

Альпинист на фасад

Работника ищет львовская компания, которая занимается ремонтно-строительными, монтажно-демонтажными работами. Готовы платить 20-60 тыс. грн. Ищут работника с опытом работы 1 год.

Водолаз по сбору мидий

Компания в Одессе предлагает работу на зарплату 25-75 тыс. грн. Нужно собирать рапаны и мидии. Водолазу придется работать под водой по 2-3 ч на глубине 10 м.

Строитель

Монтажника гипсокартона ищут в Черкассах. Работу на 40-65 тыс. грн предлагает небольшая местная компания, которая занимается экспедиционными, логистическими услугами и производством. Обещает официальное трудоустройство, 10-часовой рабочий день и возможность 6-дневной рабочей недели. Возможны командировки за границу, поэтому нужен загранпаспорт.

Автослесарь

В Киеве ищут механика, который будет заниматься обслуживанием двигателей легковых машин и микроавтобусов. Зарплату предлагают 50 тыс. грн. График работы - посменный.

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Мастер по оклейке автомобильными пленками

Столичное тюнинг-ателье ищет мастера по оклейке автомобильными виниловыми и полиуретановыми пленками. Зарплату обещают 60 тыс. грн. Также предлагают официальное оформления, медицинскую страховку и оплачиваемый отпуск.

Водитель-экспедитор со своим авто

Водителю предлагают заработную плату 65 тыс. грн. В то же время доход зависит от выработки. Компания ищет претендентов со своим авто грузоподъемностью от 1 до 3 т, желательно с белым кузовом. Водитель-экспедитор должен будет развозить воду по домам и офисам. Вести отчетность.

Больше всего рабочих вакансий украинцам предлагают в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Чаще всего ищут упаковщиков, водителей, официантов, строителей и разнорабочих.

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04
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