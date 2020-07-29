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среда, 29 июля 2020 21:10

От 10 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам

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От 10 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам
Работодатели предлагают "горячие" вакансии с оплатой от 10 тыс. грн. Фото: НБУ

На рынке труда после ослабления карантина усилилась конкуренция за рабочие места. Украинцы готовы работать на условиях, которые им предлагают компании. Ведь боятся потерять работу.

С другой стороны, на сайтах поиска работы активно появляются новые вакансии. Работодатели срочно ищут работников на зарплату от 10 тыс. грн, пишет Work.ua.

Инженер-строитель

На полный рабочий день в Черкассы нужен строитель. Ищут специалиста с профильным высшим образованием. Обещают зарплату от 10 до 12 тыс. грн. Возможны командировки.

Кладовщик

Столичная компания предлагает работу работнику склада. Нужно готовить товар к отгрузке, сверяться с накладными, проводить инвентаризации. За это готовы платить от 15 тыс. грн. Также обещают гибкий график работы.

Инспектор отдела кадров

Харьковская компания ищет инспектора отдела кадров. Нужно работать с трудовыми книжками, договорами, оформлять сотрудников, отпуска, начислять премии. Работу предлагают человеку с опытом от 5 лет. Трудоустроить обещают официально, а зарплату от 13 тыс. грн.

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Инструктор в автошколу

Автошкола в Киеве набирает инструкторов категории В. Предлагает пройти стажировку. Готовы платить до 25 тыс. грн.

Тонировщик стекол автомобилей

Автосервису в Днепре нужен специалист по тонировке. Придется работать с фирменной пленкой автосервиса. Нужно работать 6 дней в неделю. Обещают платить от 25 до 30 тыс. грн в месяц.

Студентам в июне предлагали работать удаленно с зарплатой выше на 25%, чем оплачивалась работа в офисе. В среднем работодатели готовы были платить 12,5 тыс. грн.

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